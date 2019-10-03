"Бобруйскагромаш" планирует в 2020 году экспортировать в Украину технику на $1 млн

3 октября, Житомир /Корр. БЕЛТА/. "Бобруйскагромаш" планирует по итогам 2020 года экспортировать в Украину технику на $1 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА маркетинг-директор по работе на рынках Беларуси, ближнего зарубежья Владимир Дайнеко.

"В этом году экспорт в Украину вырос почти в два раза по отношению к прошлому. По итогам 2020 года планируем максимально приблизиться к $1 млн - такая задача стоит", - сказал Владимир Дайнеко. В целом предприятие ставит перед собой амбициозные цели, наращивая поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья. Неделю назад с казахстанскими партнерами подписан контракт на сумму почти $3 млн, реализуются проекты со странами Балтии, Кубой.

Продукция "Бобруйскагромаша" в эти дни представлена на выставке белорусской и украинской крупногабаритной техники в Житомире, где проходит II Форум регионов Беларуси и Украины. Предприятие презентует четыре машины, среди них новинка - измельчитель-упаковщик влажного зерна ИУВЗ-20М. "На сегодня мы не видим для себя конкурентов по соотношению цены и качества, - отметил Владимир Дайнеко. - Машина производится первый год. По итогам положительных отзывов, полученных после испытаний в 2018 году в Беларуси, Гомельская область разместила заказ на 28 таких машин. На днях первые три уже были отгружены". Еще десяток машин намерены поставить в Россию.

Технику "Бобруйскагромаша" оценили и в Эстонии. В 2018 году в этой стране провели демпоказ. Наряду с белорусской машиной для внесения твердых органических удобрение МТУ-18 было представлено несколько аналогичных конкурентных единиц зарубежных производителей. В итоге лучшими оказались две - белорусского и французского производства, но с учетом разницы в цене (в 2,5 раза ниже) предпочтение отдали именно белорусской.

Центральная часть украинского Житомира - Соборная площадь - на два дня превратилась в масштабную экспозицию, где представлены лучшие образцы белорусской и украинской крупногабаритной техники. Увидеть можно 75 единиц, включая новинки. Здесь карьерные самосвалы, тракторы, экскаваторы, автобусы, комбайны и др. Белорусская сторона представлена 15 производителями, украинская - десятью.-0-