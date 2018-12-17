"Бобруйскагромаш" получил очередной сертификат ЕС на технику

17 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" получило очередной сертификат на соответствие сельхозтехники требованиям регламента ЕС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе маркетинга предприятия.

Пятый с начала текущего года сертификат получен на машины для внесения твердых органических удобрений МТТ-9, МТУ-15, МТУ-18 и их модификации. "Этот документ не только подтверждает соответствие стандартам Европейского союза пяти типоразмеров машин, но и дает "зеленый свет" на право их реализации в страны Западной и Центральной Европы", - отметили на предприятии.

Работы по сертификации бобруйских сельхозмашин проводит ООО "Центр сертификации и тестирования" (г.Рига, Латвия), которое аккредитовано Латвийским национальным бюро аккредитации (LATAK) для проведения утверждения типа ЕС сельскохозяйственных и лесных транспортных средств в соответствии с требованиями регламента ЕС № 167/2013 и нотифицирован в ЕС как латвийский орган для утверждения типа тракторной техники.

До этого, с апреля текущего года, получены сертификаты на четыре группы машин: самосвальные полуприцепы серии ПСТ, самосвальные прицепы семейства 2ПТС, рулонные пресс-подборщики серий ПР, ПРФ, ПРИ, а также машины для внесения жидких органических удобрений МТЖ/МЖУ. Всего на 17 декабря предприятие получило сертификаты на 22 типоразмера прицепной сельскохозяйственной техники.

"В дальнейших планах проведение сертификации крупнотоннажных самосвальных прицепов и машин для внесения минеральных удобрений, прицепных измельчителей кормов и кормораздатчиков для использования в животноводческих помещениях", - рассказали в ОАО.

Бобруйское предприятие создано в 1974 году. Акционировано в 2005-м, а в 2012 году стало управляющей компанией холдинга "Бобруйскагромаш", который является сегодня одним из крупнейших в Беларуси и СНГ производителей сельскохозяйственной техники. Основу производственной программы составляет навесная и прицепная техника для заготовки и раздачи кормов. Выпускается также техника для внесения органических и минеральных удобрений, раздельной рулонной уборки льна, прицепная самосвальная техника к тракторам различных классов и др.-0-