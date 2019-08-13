"Бобруйскагромаш" поставит в Кению технику и запчасти на $500 тыс.

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" планирует поставить в Кению сельскохозяйственную технику, а также запасные части на общую сумму около $500 тыс. Соответствующее соглашение о намерениях подписано во время международной выставки продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro-2019, которая проходила в начале августа в Найроби. Здесь же была представлена производимая продукция, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Наибольший интерес у посетителей вызвала почвообрабатывающая техника, тракторные прицепы и полуприцепы, а также кормозаготовительная техника (косилки, грабли, пресс-подборщики). Совместно с компанией Aftrade DMCC, являющейся официальным дилером холдинга в Кении, проведены переговоры с потенциальными покупателями.

"Участие в выставке и деловых встречах позволило оценить реальную заинтересованность африканских деловых кругов в сотрудничестве, а также наметить дальнейшие пути развития двусторонних отношений", - отметили на предприятии.

FoodAgro является составной частью крупнейшего выставочного мероприятия в Восточной Африке - Kenya International Trade Exhibition (KITE). Беларусь впервые приняла в ней участие. Организатором Национальной экспозиции выступил Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел. -0-