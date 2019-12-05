"Бобруйскагромаш" поставит в Сербию в 2020 году сельхозтехнику более чем на 500 тыс. евро

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" и сербская компания Agropanonka MTZ Finke d.o.o заключили контракт на поставку сельскохозяйственной техники на сумму более 500 тыс. евро, сообщили БЕЛТА в "Бобруйскагромаше".

Документ подписан на сербско-белорусском бизнес-форуме в Белграде. В соответствии с условиями контракта техника будет поставляться в течение 2020 года.

"Рынок Сербии является одним из наиболее перспективных для холдинга "Бобруйскагромаш" в Европе. Сотрудничество с компанией Agropanonka MTZ Finke d.o.o начато только в середине 2019 года и развивается опережающими темпами, - отметили на предприятии. - Реализация достигнутых в Белграде договоренностей приведет к увеличению продаж сельскохозяйственной техники "Бобруйскагромаш" в Сербии".

С белорусской стороны контракт подписала генеральный директор ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич, с сербской - генеральный директор компании Agropanonka MTZ Finke d.o.o Драголюб Швоня.

Во время подписания контракта. Фото bobruiskagromach.com

Холдинг "Бобруйскагромаш" - ведущий белорусский производитель навесной и прицепной сельскохозяйственной техники. В состав холдинга входят 6 машиностроительных предприятий. Техника "Бобруйскагромаша" работает более чем в 50 странах.-0-