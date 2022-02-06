Богданов: лицензирование экспорта лука, капусты и яблок введено, чтобы исключить их бесконтрольный вывоз

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование экспорта лука, капусты и яблок введено, чтобы исключить их бесконтрольный вывоз. Об этом рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в интервью "Главному эфиру" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В этом плане мы сработали на упреждение. Объясню почему: Беларусь производит очень много плодоовощной продукции, но мы увидели, что на те товары, которые мы заложили в стабилизационные фонды, очень высокая цена на внешнем рынке и вероятность того, что их будут вывозить и очень быстро вывезут из республики, высока. Государство смотреть на эту ситуацию сквозь пальцы не может, поэтому мы приняли решение, что возьмем под контроль экспортные потоки и введем лицензирование на вывоз этой группы товаров, которые наиболее подвержены риску бесконтрольного вывоза из страны

Алексей Богданов отметил, что в настоящее время в других странах цена на данную продукцию высокая. "Мы же не можем допустить такую ситуацию, чтобы в Беларуси она тоже выросла в три раза, как это случилось в других странах мира, поэтому был разработан специальный механизм, принято постановление, где отрегулирован уровень отпускной цены, как от производителя, так и на полке в магазинах. И везде заложили рентабельность для производителя 20% и торговую надбавку в размере 30%. То есть все зарабатывают, в обиде никто не должен быть, эта цена справедливая", - сказал он.

Что касается самого механизма получения лицензии, по словам министра, он несложный. "Субъекту хозяйствования, который хочет получить лицензию на экспорт продукции, нужно обратиться в облисполком, написать заявление в свободной форме, предоставить регистрационные документы. Облисполком рассматривает ситуацию и принимает решение, исходя из соотношения свободных объемов, которые есть в области, и потребности, и если все хорошо, то местные органы власти отправляют информацию и запрос в Минсельхозпрод, а там смотрят ситуацию в целом по стране, и если все соответствует, дается разрешение. С этим разрешением субъект хозяйствования идет в МАРТ, мы рассматриваем его в установленные сроки и, если все хорошо, выдаем лицензию. Наша задача - сохранить объемы внутри страны, а не остановить экспорт", - пояснил руководитель министерства.

Данное решение принято на три месяца, но министр подчеркнул: "По законодательству мы имеем право продлить такое ограничение до 6 месяцев, и если будет такая необходимость, мы продлим".

"Мы ограничили экспорт по тем видам продукции, по которым мы видим, что есть проблемы, и риск бесконтрольного вывоза очень большой, а запасов не так много. Вот, например, картофеля мы произвели почти в 14 раз больше, чем нам нужно, и запасы огромные, поэтому ограничивать экспорт картофеля смысла нет. Но мы ежедневно отслеживаем остатки по основным видам товаров, в том числе и по тем, по которым ввели ограничения. Мы держим руку на пульсе, и в случае необходимости оперативно внесем дополнения в это постановление и тоже возьмем под контроль группу товаров, которую нам будет необходимо", - добавил Алексей Богданов.-0-