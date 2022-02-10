Богданов: мой ответ Президенту - я готов заплатить всем, что у меня есть, за нашу независимость

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ заявил о готовности заплатить всем за независимость Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Алексей Богданов напомнил, что во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию глава государства Александр Лукашенко поставил перед гражданами вопрос: готовы ли они платить за суверенитет и независимость страны?

"Мой ответ: я готов платить всем тем, что у меня есть, за нашу независимость. У нас впервые в истории Беларуси появилась возможность быть независимым государством. У нас же никогда не было Беларуси: то Речь Посполитая, то мы куда-то входили в разные составы. Мы получили эту уникальную возможность впервые, и потерять ее я лично не готов. Я хочу, чтобы Беларусь была независимой, чтобы она процветала, развивалась дальше. И я горжусь своей страной. Для того, чтобы сохранить ее независимой, я готов и материально платить, например, своими налогами, и интеллектуальным трудом", - подчеркнул министр.

Символическим стартовым капиталом Беларуси Алексей Богданов назвал ее граждан, белорусский народ. "Его ментальность, духовность, желание бороться за свою независимость, отстаивать свои национальные интересы и бескомпромиссно добиваться этой цели", - добавил он.-0-