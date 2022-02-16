Богданов: при регулировании цен на сельхозпродукцию учитываются интересы всех участников рынка

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при регулировании цен на сельхозпродукцию учитываются интересы всех участников рынка. Об этом заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов перед итоговым заседанием коллегии МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первую очередь очень важно обеспечить интересы всех участников рынка: дать заработать и сельхозпроизводителям, и торговле, а самое главное, чтобы потребитель смог купить этот товар. Поэтому были разработаны определенные механизмы, чтобы обеспечить заработок товаропроизводителю, прибыль торговле и справедливую цену на товары на полках магазинов для наших граждан. Сегодня мы видим, что инфляция в других странах очень высокая, но поставить в эти условия не виноватого в этом белоруса неправильно. Поэтому были приняты меры по формированию стабилизационных фондов, по насыщению внутреннего рынка всей плодоовощной продукцией, и в этом плане мы будем работать и дальше", - сказал Алексей Богданов.

Как сообщалось, правительство ограничило предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен с января по май 2022 года на отдельные виды отечественной продукции.

Действие постановления распространяется на свежие картофель, белокочанную капусту, столовую свеклу и морковь, репчатый лук, яблоки. При установлении предельных максимальных цен учитывались расходы на хранение и реализацию, нормы естественной убыли при хранении, уровень торговой (с учетом оптовой) надбавки в размерах, установленных действующим законодательством, ограниченный размер прибыли субъектов хозяйствования.

В Беларуси принимаются и другие меры для обеспечения уязвимых категорий населения необходимыми товарами по доступным ценам. Так, между субъектами торговли и МАРТ от лица правительства 12 января подписано соглашение о предоставлении 10-процентной скидки на социально значимые товары первой необходимости. В их числе хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, мясо кур, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары. Скидка дается пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения. К соглашению присоединились 17 торговых сетей. "Наша работа с торговыми сетями и товаропроизводителями дает свои плоды. Соглашение о социальной скидке, меры по снижению себестоимости продукции - это дает нам возможность контролировать цену на полке и снижать инфляционные процессы в нашей стране. Традиционно каждый год начинается высоким ростом цен из-за так называемой сезонности, но мы планируем, что те меры, которые будем принимать в течение года, позволят нам выйти на запланированные параметры", - отметил министр.

"Нет цели, чтобы кого-то наказать. Наоборот, мы стараемся дать возможность нашим товаропроизводителям, нашему бизнесу увеличить объемы производства и за счет большего оборота заработать дополнительную прибыль. Но не за счет завышения цен. Инвестируйте, развивайте, увеличивайте производство, поставляйте на полку, экспортируйте продукцию, зарабатывайте деньги и опять возвращайте их в экономику страны - в этом цель", - резюмировал Алексей Богданов.-0-