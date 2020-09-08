Более 1 млн куб.м древесины продали на квартальных биржевых торгах

8 сентября, Мнск /Корр. БЕЛТА/. По итогам квартальных торгов на Белорусской универсальной товарной бирже реализовано 1,144 млн куб.м древесины в заготовленном виде на общую сумму Br123,95 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БУТБ.

В сравнении с аналогичными торгами прошлого года объемы проданной древесины в натуральном выражении выросли на 90%, а в денежном - на 193%. Данные торги также стали рекордными за текущий год, значительно превзойдя мартовские, когда объем реализации ресурса составил Br67,7 млн.

Начальник управления торгов лесопродукцией БУТБ Евгений Малышев отдельно отметил массовость прошедших квартальных торгов, которая особенно заметна на фоне общего снижения деловой активности в связи с пандемией. "Количество участников торгов было самым большим за всю историю биржи - 186 продавцов и более 900 покупателей, которые за два дня совершили 1 289 биржевых сделок. В итоге было реализовано 85% от общего объема древесины, выставленной на продажу. Благодаря высокому уровню конкуренции (например, по отдельным лотам торговались до 19 покупателей) 69% продукции (783,9 тыс. куб.м) было продано с повышением цены, остальная часть - с понижением либо по стартовым ценам", - рассказал он.

Евгений Малышев также обратил внимание на значительное присутствие на торгах предприятий малого и среднего бизнеса (более 350), которые сейчас наравне с крупными игроками имеют равный доступ к лесному ресурсу.

Всего на квартальные биржевые торги 3-4 сентября было выставлено 1,353 млн куб.м деловой древесины. Наибольшим спросом пользовались балансы хвойных пород и круглые лесоматериалы без целевого назначения. На эти товарные позиции пришлось 95% всех сделок.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-