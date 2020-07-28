Более 1 тыс. объектов неиспользуемого госимущества предлагается к продаже в Беларуси

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. объектов неиспользуемого государственного имущества предлагается к продаже в Беларуси. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления по работе с государственным имуществом главного управления распоряжения имуществом Госкомимущества Жанна Подобедова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Беларуси предлагается к продаже свыше 1 тыс. объектов неиспользуемого госимущества, причем более 300 из них - за одну базовую величину (1 БВ сейчас составляет Br27. - Прим. БЕЛТА)", - сказала Жанна Подобедова.

В прошлом году был принят указ №169 "О распоряжении государственным имуществом". Документ упростил некоторые подходы для вовлечения неиспользуемого госимущества в хозяйственный оборот. Например, при покупке объекта за одну базовую достаточно выполнить одно из условий: вести предпринимательскую деятельность, переоборудовать объект под жилье или ведение подсобного хозяйства либо его снести. Кроме того, продавать недвижимость сразу за 1 БВ без проведения предварительных аукционов разрешается на всей территории Беларуси (кроме областных центров и Минска).

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