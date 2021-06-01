Более 10 контрактов подписали белорусские предприятия на выставке "Газ. Нефть. Технологии" в Уфе

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Газ. Нефть. Технологии", которая прошла 25-28 мая в Уфе, стала успешной для белорусских производителей: в дни ее работы подписано более десяти контрактов с крупными российскими партнерами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В частности, соглашение о намерениях на поставку основных видов сырья для производства шин, договор на доставку готовой продукции подписали ОАО "Белшина" и компания "Стерлитамак". ОАО "Сейсмотехника" и ведущая компания российского геофизического сервиса "Башнефтегеофизика" заключили меморандум о сотрудничестве на следующий год. Разработки ОАО "СветлогорскХимволокно" заинтересовали российских производителей "Искож" и "Полимерные технологии" - стороны подписали два контракта на поставку белорусской продукции.

Не осталась без внимания новая разработка ОАО "Могилевхимволокно": производитель заключил соглашение о намерениях с крупнейшим в России изготовителем и поставщиком изделий на основе стекловолокна - компанией "СТЕКЛОНиТ". Для БМЗ дебют на выставке "Газ. Нефть. Технологии" тоже стал успешным: подписано семь соглашений о сотрудничестве на 2021-2022 годы.

В выставочной компании напомнили, что новинки и передовые разработки отечественных производителей были представлены в рамках экспозиции Made in Belarus. Участниками выставки стали концерн "Белнефтехим" и его подведомственные предприятия. Организатором экспозиции Made in Belarus является выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-