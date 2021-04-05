Более 100 организаций подали заявки для участия в конкурсе на лучшее достижение в стройотрасли

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 организаций и предприятий, учреждений образования строительного профиля представили свои заявки на рассмотрение жюри республиканского профессионального конкурса "На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

"В конкурсных документах презентован лучший опыт в республике по возведению современных объектов, проектированию, благоустройству территорий, применению энергосберегающих технологий и современных методик обучения. Особенно радует многочисленность заявок в номинации "Организация года", которая отражает успехи коллективов, сумевших в непростой с эпидемиологической точки зрения год удержать лидирующие позиции, нарастить производственные темпы, а также улучшить качество производимых работ", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, уже в этом месяце жюри подведет итоги конкурса. Победителей выберут по восьми номинациям: "Организация года", "Руководитель года", "Объект года", "Экспортер года", "Технология года", "Продукт года", "Энергосбережение" и "Развитие регионов малых и средних городских поселений".

"Участие в этом республиканском профессиональном конкурсе дает отечественным предприятиям возможность продемонстрировать свои достижения, привлечь потенциальных клиентов, получить профессиональную оценку своей работы и рекомендации экспертов по дальнейшему развитию", - считают в Минстройархитектуры.-0-