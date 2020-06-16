Более 100 разработок представили научные организации на выставке Made in Belarus #AgroFood

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 лучших разработок научных и инновационных организаций представлено на виртуальной выставке белорусских товаров и производителей Made in Belarus #AgroFood, которая впервые проходит в Беларуси. На коллективном стенде Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси свои достижения демонстрируют 11 организаций различной ведомственной принадлежности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Ученые Белорусского национального технического университета предлагают упрочнять режущие детали сельскохозяйственных машин комплексными износостойкими борсодержащими термодиффузионными слоями пониженной хрупкости, что позволяет как повысить стойкость деталей в условиях умеренных ударных нагрузок, так и продлить срок их эксплуатации. Разработанные смеси для порошкового насыщения не имеют в своем составе дефицитных и экологические небезопасных компонентов и более чем в два раза дешевле зарубежных аналогов", - отметили в пресс-службе.

Национальная академия наук Беларуси представляет инновационную систему электроосвещения теплицы на основе светодиодных светильников Flora Led (ФАР-1). Эта система освещения приходит на смену традиционной системе досветки на основе натриевых ламп высокого давления, так как позволяет не только снизить в два раза потребление электроэнергии, но и характеризуется длительным сроком службы, более высоким коэффициентом использования светового потока, что благоприятно сказывается на росте растений.

Биопестициды для комплексной защиты растений Аурин, Стимул, Немацид, а также биологический препарат МаксИммун, представленные на выставке Белорусским государственным университетом, созданы на основе микроорганизмов-продуцентов, поэтому экологически безопасны, не патогенны и не токсичны для человека, животных и растений, лишены мутагенной и онкогенной активности, обладают пролонгированным действием, в два раза дешевле зарубежных аналогов и обладают массой других полезных свойств.

Витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания функционального назначения - разработка ученых из Белорусского государственного университета - существенно расширяют ассортимент изделий диетического назначения. Обладают лечебно-профилактическим, общеукрепляющим действием, компенсируют дефицит жизненно важных биологически-активных компонентов. Используются для коррекции питания детей дошкольного и школьного возраста, лиц пожилого возраста, работников тяжелых производств и спортсменов.

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию предлагает специализированные пищевые продукты со сниженным содержанием фенилаланина и белка (смесь для картофельного пюре и клецок, смесь для выпечки кексов, печенья, крупы, каши, макаронные изделия), которые рекомендованы для питания людей, страдающих фенилкетонурией. "Эта разработка позволила расширить ассортимент на белорусском рынке и увеличить объемы производства новых видов продуктов со сниженным содержанием белка и фенилаланина и тем самым снизить импорт аналогичной продукции", - добавили в ГКНТ.

Во время первой виртуальной выставки Made in Belarus #AgroFood сегодня состоится международный аграрный онлайн-форум, на котором обсудят влияние пандемии в разных странах на агропромышленный комплекс и сферу внешней торговли сельскохозяйственной продукцией.-0-