Более $120 млн заработали лесхозы с начала года на экспорте продукции

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более $120 млн заработали лесхозы с начала года на экспорте лесопродукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Продукция белорусских лесхозов становится все более востребованной на зарубежных рынках. Так, только с начала года иностранным покупателям было реализовано лесопродукции на сумму свыше $120 млн. Это на $10 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в ведомстве.

Наибольшим спросом у иностранных покупателей традиционно пользуются пиломатериалы - на их долю приходится более 66% экспорта. Востребованы на зарубежных рынках также щепа, сырье древесное технологическое и пеллеты.

В 2020 году организациями Минлесхоза экспорт товаров и услуг осуществлялся более чем в 30 стран. Основными торговыми партнерами лесхозов являются Литва, Польша, Латвия, Румыния, Германия и Китай.-0-