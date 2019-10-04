Более 140 научно-технических разработок покажут на выставке EnergyExpo

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 140 научно-технических разработок представят на выставке "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (EnergyExpo), которая пройдет во время Белорусского энергетического и экологического форума с 8 по 11 октября. Об этом сообщил журналистам начальник управления научно-технической политики и экспертизы Государственного комитета по науке и технологиям Федор Ходоркин в пресс-центре БЕЛТА.

"На форуме представят более 140 разработок. Более 70% из них были реализованы по государственным научно-техническим программам и программам научных исследований", - отметил Федор Ходоркин.

Причем если в этой пятилетке было около 30 государственных научно-технических программ, то на следующий пятилетний период с 2021 по 2025 год уже заявлено более 38 программ. "Государственная политика, которая проводится в Беларуси в отношении стимулирования научно-технической деятельности, вызывает интерес реальных разработчиков. Государство финансирует эти разработки, причем дает бюджетное финансирование не менее 50%. Сегодня сформированы достаточно привлекательные для исследователей и ученых условия для научно-технического творчества, реализации идей", - сказал представитель ГКНТ.

На коллективном стенде Государственного комитета по науке и технологиям во время EnergyExpo свои передовые достижения продемонстрируют 24 организации, в том числе высшие учебные заведения Министерства образования, предприятия и научно-практические институты Национальной академии наук Беларуси и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Среди наиболее интересных экспонатов - электротранспорт (электроскутеры и электротрайк), новый тип турбины для утилизации вторичных энергетических ресурсов, автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) в зоне влияния БелАЭС, дизайнерский программируемый экран LED Squares Board, модифицированный многофункциональный измерительный комплекс "Alma Meter-2", лечебно-профилактический препарат "Метафитохит", биоактиватор для систем автономных канализаций.-0-

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