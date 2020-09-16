Более 1,5 тыс. транспортных средств промаркировано в терминалах "Бремино групп" за I полугодие

16 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. транспортных средств воспользовались услугой маркировки в терминалах "Бремино групп" за первое полугодие, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

"Несмотря на относительно небольшой срок функционирования наших транспортно-логистических центров (ТЛЦ "Брузги" - 3 года, "Орша" - 1 год, "Берестовица" - полгода), за январь - июнь в них было промаркировано более 1,5 тыс. транспортных средств. Такое же количество воспользовалось услугой маркировки за весь 2019 год (чистый прирост к 2018 году составил более 140%). Поэтому мы ожидаем, что рынок по этой услуге будет расти к концу 2020 года, особенно с учетом ввода в РФ обязательной маркировки отдельных групп товаров", - отметили специалисты.

"Маркировка товаров - одно из приоритетных направлений в деятельности. Уже наработан значительный опыт маркировки обуви, шуб, продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков. В настоящее время отрабатывается механизм по маркировке шин, товаров легкой промышленности, парфюмерно-косметической и молочной продукции, фотоаппаратов", - добавили в компании.

Сегодня в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Бремино-Орша" состоялся семинар, посвященный возможностям, инвестиционному потенциалу и перспективам развития мультимодального комплекса. В мероприятия приняли участие руководство администрации СЭЗ "Витебск", СЭЗ "Могилев", Белорусской торгово-промышленной палаты, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП", Ассоциации международных экспедиторов и логистики "БАМЭ", руководство компании "Бремино групп", а также более 30 представителей крупных участников внешнеэкономической деятельности.

Внимание участников было привлечено к оказываемым компанией услугам в области производственной, таможенной, складской логистики и маркировки товаров на территории ОЭЗ. Специалисты компании провели обзорную экскурсию по инфраструктурным объектам ОЭЗ, на которой участники ВЭД смогли ознакомиться в том числе с механизмом маркировки различных групп товаров.

Значительную работу, проделанную по строительству мультимодального логистического комплекса за достаточно короткий период времени, отметил заместитель генерального директора Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" Александр Солощев.

По его словам, для международных автомобильных перевозчиков площадка ОЭЗ представляет большой интерес. "Уникальное расположение, особый преференциальный режим, широкий спектр оказываемых логистических услуг, возможность перевалки и консолидации грузов, доставляемых различными видами транспорта, обеспечивает оптимальные условия для быстрой обработки грузов с сокращением временных и финансовых затрат. Возведение подобных объектов позволяет нашей стране занимать высокие места в рейтинге показателей эффективности логистики", - подчеркнул Александр Солощев.

Участники семинара также обсудили практические аспекты оформления грузов на территории ОЭЗ, дальнейшую реализацию совместных проектов и договорились о проведении в ближайшей перспективе семинара с ведущими международными автомобильными перевозчиками, логистами и экспедиторами.

Существенный интерес вызвала возможность использования потенциала ОЭЗ "Бремино-Орша" для логистического обслуживания товарных потоков на территории Евразийского экономического союза.-0-