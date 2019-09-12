12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 инновационных разработок представят на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, который пройдет в Минске 17-20 сентября, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"ГКНТ традиционно во время выставки организует коллективный раздел научно-технических инновационных разработок. Этот раздел объединяет экспонаты различных организаций - НАН, частной формы собственности, Министерства образования и всех, кто пришел со своими инновационными разработками на выставку. В этом году у нас 25 организаций, которые представляют более 150 новейших разработок", - рассказал Сергей Щербаков. Часть разработок создана в инициативном порядке, часть - по госпрограммам.

Гостям продемонстрируют дизайнерский программируемый экран LED Squares, алмазоподобное покрытие, позволяющее, например, продлить срок работы определенных деталей, новый тип турбины для утилизации вторичных тепловых ресурсов. Будут представлены новинки электротранспорта - самокаты, скутеры и велосипеды.

"Мы видим эту выставку и пленарные сессии как площадку для обсуждения следующей пятилетки. Потому что речь идет не только о развитии нашей традиционной продукции, но и том, чтобы формировать действительно некие проекты будущего, которые были бы экспортно ориентированные, имели бы высокую добавленную стоимость на одного работника не ниже, чем, например, в Евросоюзе", - отметил зампредседателя ГКНТ.-0-