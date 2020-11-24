Более 160 предприятий Беларуси и Казахстана участвуют в работе делового совета

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители более 160 предприятий Беларуси и Казахстана принимают участие в онлайн-заседании делового совета. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня более 60 предприятий из Казахстана и 103 белорусские компании зарегистрировались для участия в заседании нашего делового совета. К сожалению, сейчас это виртуальная площадка для переговоров, так как ограничительные меры из-за пандемии еще не ослабевают. Они сковывают наше взаимодействие в традиционных формах, но тем не менее деловой совет - это наша особая форма взаимодействия, когда предприятия работают напрямую при поддержке палат, наших дипмиссиий, отраслевых министерств, чтобы не только подтвердить намерения, а превратить их в новые деловые и коммерческие проекты" - отметил руководитель БелТПП.

Говоря о двухсторонних отношениях Беларуси и Казахстана, Владимир Улахович подчеркнул, что экономики двух стран выгодно дополняют друг друга. "Нашу взаимодополняемость отражает и номенклатура торгового взаимодействия. Продукция белорусского машиностроения на протяжении многих лет пользуется устойчивым спросом на рынке Казахстана, а те семь сборочных производств, которые там работают, как раз являются инфраструктурой, которая позволит и далее развивать промышленную кооперацию. Белорусские продукты также пользуются успехом", - рассказал он.

Председатель палаты высказал мнение, что необходимо осваивать новые ниши для укрепления сотрудничества двух стран. "Это прежде всего связно с созданием совместных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью на основе инновационных технологий", - подчеркнул Владимир Улахович.-0-

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