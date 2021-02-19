19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,7 тыс. земельных участков продали с аукционов в Беларуси в 2020 году. Об этом рассказал сегодня председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"На основании землеустроительных материалов местными и распорядительными органами на аукционах реализован 1 731 земельный участок на сумму Br57,7 млн, - сказал Дмитрий Матусевич. - Кроме этого, сформировано 83 земельных участка для размещения подлежащих продаже объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности".

По его словам, структурными подразделениями землеустройства местных исполнительных комитетов при осуществлении госконтроля в течение 2020 года проведено более 22,5 тыс. проверок и выявлено 3 612 нарушений законодательства об охране и использовании земель. Составлен 1 551 протокол об административных правонарушениях и вынесено 2 061 постановление о наложении административного взыскания на сумму более Br37,7 тыс. Судами к административной ответственности в виде наложения штрафа привлечено 1 096 нарушителей на общую сумму более Br330 тыс.

"В едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по состоянию на 31 декабря 2020 года содержатся сведения о 8,4 млн объектов недвижимого имущества. За 2020 год количество зарегистрированных земельных участков увеличилось на 125,5 тыс., капитальных строений - на 55,3, изолированных помещений, включая машино-места - на 56,7. Процент охвата территории Беларуси зарегистрированными земельными участками за год увеличился на 0,5 процентных пункта и на конец года составляет 87,77", - отметил глава Госкомимущества.

В течение года из регистра предоставлена информация в отношении 40 млн запросов, что соответствует уровню 2019 года.

Также он рассказал, что усовершенствована система предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в сфере государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Получил развитие реестр адресов Беларуси, который на конец 2020 года содержал записи о 6,6 млн адресов. Для повышения качества адресной информации проведено наполнение недостающими сведениями о 723 тыс. адресах.

Осуществлена доработка автоматизированной системы интеграции реестра адресов с общегосударственной автоматизированной информационной системой для эффективного оказания услуг, осуществления административных процедур в электронной форме.-0-