Более 170 белорусских компаний участвуют в Белорусско-Африканском экономическом форуме

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 170 белорусских компаний участвуют во втором Белорусско-Африканском экономическом форуме. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на церемонии открытия мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 170 белорусских предприятий проявили интерес к переговорам с партнерами из африканских государств. Для БелТПП это большая честь и ответственность - быть соорганизатором этого форума, потому что наша главная миссия - это содействие белорусскому бизнесу в развитии внешнеэкономических связей и всем нашим партнерам из разных стран - в установлении контактов, реализации совместных взаимовыгодных проектов. Все наши услуги ориентированы на поддержку этих связей, и мы с готовностью предоставим все наши возможности как белорусским предприятиям, так и нашим зарубежным партнерам, в данном случае из африканских стран", - отметил руководитель палаты.

Владимир Улахович

Также Владимир Улахович сообщил: у БелТПП есть позитивный и конструктивный опыт взаимодействия с партнерами из разных африканских стран.

"Мы имеем соглашение и меморандумы о сотрудничестве с 13 партнерскими структурами в 13 африканских государствах. За последние два с половиной года мы провели 37 совместных мероприятий с партнерами из 23 государств. В последнее время мы проводим большие мероприятия в онлайн-режиме", - проинформировал он.

По мнению председателя палаты, сегодняшний форум - это уникальный шанс для белорусского бизнеса узнать о возможностях и потенциале партнеров из африканских стран. "И самое важное - это возможность провести переговоры, и я уверен, что они принесут в будущем конкретные экономические результаты. Наше взаимодействие неизбежно будет продолжаться как в силу роста значимости Африки для развития мировой экономики, так и в силу взаимного желания развивать наше сотрудничество, что подтверждает этот форум", - подчеркнул он.

В эти дни в Минске проходит второй Белорусско-Африканский экономический форум. С белорусской стороны участвуют представители руководства МИД, отраслевых министерств, Банка развития, экспортно ориентированных предприятий в сферах тяжелой, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и других областей деятельности.

С африканской стороны присутствуют заместитель министра иностранных дел Мозамбика, руководители и представители дипломатических миссий африканских стран, почетные консулы государств Африки в Минске, генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат и Союза африканских палат. Всего на форум прибыли представители 14 африканских стран.-0-

Фото Павла Орловского