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10 сентября 2020, 11:43

Более 190 госстандартов принято в Беларуси в II квартале

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором квартале Государственным комитетом по стандартизации принято 192 государственных стандарта, касающихся различных отраслей экономики, из них 46 СТБ и 146 ГОСТ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В комитете отметили, что из 192 принятых госстандартов 79 (37 СТБ и 42 ГОСТ) гармонизировано с международными и европейскими требованиями. По результатам оценки научно-технического уровня и актуальности требований отменено 216 стандартов.

Введены в действие Правила ООН, касающиеся требований к бесшумным транспортным средствам в отношении их пониженной слышимости, модифицированных систем двухтопливных двигателей большой мощности для установки на дизельных двигателях и транспортных средствах большой мощности, безопасности работающих на водороде мототранспортных средств: мопеды, мотовелосипеды, мотоциклы, мотороллеры, трициклы. Также введены правила, касающиеся измерения выбросов загрязняющих веществ, выбросов СО2 и расхода топлива.

Введены в действие 17 глобальных технических правил, устанавливающих требования к безопасности электромобилей, бортовым диагностическим системам, тормозным системам мотоциклов, стекловым материалам, испытаниям транспортных средств большой грузоподъемности.

"Сделать перевозку пассажиров и грузов еще более безопасной и комфортной для всех - такова цель новых стандартов на железнодорожный подвижной состав. Среди них стандарты на технические требования к вагонам пассажирским для перевозки инвалидов, передачам рычажным тормозным тягового подвижного состава, методам эксплуатационных испытаний на надежность грузовых вагонов, контроль функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения", - подчеркнули в Госстандарте.

Принят стандарт, устанавливающий термины и определения в электроэнергетической сфере. На обеспечение безопасности в атомной энергетике направлен комплекс стандартов, разработанных на основе стандартов IEC. Это стандарты по радиационному контролю, методам мониторинга состояния оборудования, управлению старением электрических кабельных систем, датчиков и преобразователей.

Поддерживать стабильное качество в нефтеперерабатывающем производстве позволит применение стандартов на методы контроля показателей в дизельном, авиационном топливе.

"Производство стройматериалов и изделий является важнейшей структурной частью строительной отрасли, которая занимает одно из ведущих мест в экономике страны. На обеспечение ее эффективности направлено принятие ряда стандартов в этой сфере. Среди них стандарты на портландцементы тампонажные, цементы глиноземистые и высокоглиноземистые, трапы для систем канализации зданий, сырье глинистое для производства керамических стеновых материалов, паркетные изделия, краны регулирующие и запорные для систем водяного отопления зданий, методы определения свойств блоков дверных деревянных в различных климатических условиях", - сообщили в пресс-службе.

Новые стандарты, а их 15, на средства индивидуальной защиты от падения с высоты, фильтры противогазовые, обувь, перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов, механических воздействий, одежде для защиты от искр и брызг расплавленного металла, стропы позволят расширить систему безопасности труда на предприятии и реализовывать требования соответствующего технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 019/2011).

Повышению конкурентоспособности продукции будут способствовать стандарты на термины и определения по органолептической оценке качества мясных и мясосодержащих продуктов, производство растительных масел, требования к карамели, пищевой соли, методы испытаний соковой и кондитерской продукции, зерна.

Для питания детей и спортсменов необходима специализированная пищевая продукция. Приняты стандарты на творог с компонентами, смеси на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста, напитки изотонические, белковые, белково-углевидные и углеводно-белковые сухие для питания спортсменов.

"Развитие индустрии гостеприимства, в частности, гостиничного бизнеса - актуальное направление для Беларуси. Новый стандарт на услуги гостиниц и аналогичные средства размещения позволит повысить уровень данных услуг", - подчеркнули в Госстандарте.

Принятые государственные стандарты будут вводиться в течение 2020-2021 годов.-0-

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