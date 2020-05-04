Более 190 государственных стандартов принято в Беларуси в I квартале

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 190 государственных стандартов (45 СТБ и 149 ГОСТ) принято в Беларуси в первом квартале этого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Из них с международными и европейскими требованиями гармонизированы 126 (33 СТБ и 93 ГОСТ).

Среди принятых документов - стандарты на строительные материалы и изделия, материалы и изделия для дорожного строительства, стали, пешеходные ограждения, средства электросвязи мультисервисных сетей.

Расширился комплекс стандартов, способствующих созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Это стандарты на средства наземного обслуживания авиационной техники, интеллектуальные транспортные системы, требования к звуковым и тактильным сигналам светофоров и другое.

Новые стандарты на лифты устанавливают правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом и во время эксплуатации, а также специальные требования к их безопасности и вандалозащищенности.

Приняты стандарты по части экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) упаковки и методам ее испытаний. Установлены требования к упаковке, недоступной для открывания детьми.

Среди новых стандартов также СТБ ISO 37001-2020 "Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению".

Принятые государственные стандарты будут вводиться в течение 2020 года и в начале 2021-го.-0-