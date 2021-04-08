Более 20 белорусских предприятий приняли участие в крупной промышленной выставке в Узбекистане

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международной выставке "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане" 5-7 апреля приняли участие 23 белорусских предприятия. Отечественные компании представили продукцию машиностроения, металлургии, химической промышленности, фармацевтической отрасли, медицинское оборудование, а также научные разработки и товары народного потребления, сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В церемонии открытия национальной экспозиции Made in Belarus приняли участие заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, советник-посланник посольства Беларуси в Узбекистане Александр Соловьев, а также первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азис Воитов.

В рамках индустриальных туров представители белорусских предприятий посетили компанию KRANTAS GROUP, ООО "МАЗ-Ташкент", ООО "Магистраль Дизель-сервис", а также авторизованный сервисный центр "МАЗ". "Кстати, ООО "МАЗ-Ташкент", дочернее предприятие Минского автомобильного завода в Узбекистане, подписало соглашение о намерениях на поставку шасси и машинокомплектов для сборки машин на узбекский рынок на сумму $10 млн. Также с частной узбекской компанией заключен договор на поставку 50 единиц техники "МАЗ" на общую сумму $3 млн. В Узбекистане сегодня действуют 14 дилеров и 11 авторизованных сервисных центров "МАЗ", - рассказали в выставочной компании.

Промышленная неделя в Узбекистане стала крупнейшим мероприятием в стране после перерыва, вызванного пандемией. Организаторы смогли привлечь в Ташкент достаточное количество участников для полного заполнения площадей всех четырех павильонов НВК "Узэкспоцентр". Мероприятие, являясь продолжением "ИННОПРОМА", традиционно проводимого в Екатеринбурге, впервые прошло Ташкенте.

В выставке участвовали более 200 предприятий, работающих в сферах машиностроения, металлургии, энергетики, фармацевтики, химической промышленности и медицины, из Армении, Беларуси, Германии, Италии, Китая, Республики Корея, России, Турции, Узбекистана, Франции, Чехии, Японии, стран ЕАЭС и Центральной Азии. Более 10 тыс. человек - представители государственных органов и бизнеса Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - посетили выставку.

Организатор национальной экспозиция Made in Belarus на выставке "ИННОПРОМ" - унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.-0-