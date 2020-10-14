Более 20 инвестпроектов планируется реализовать в фармотрасли до 2030 года

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 инвестиционных проектов планируется реализовать на фармпредприятиях до 2030 года, сообщил генеральный директор управляющей компании холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич на круглом столе "Развитие фармацевтической отрасли в Беларуси: эффективное обеспечение потребностей здравоохранения и населения" в пресс-центре БЕЛТА.

Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов в ближайшее десятилетие будет развиваться в соответствии со стратегией, проект которой уже разработан, отметил Сергей Казакевич. За 2021-2030 годы организации - участники холдинга планируют реализовать 23 инвестиционных проекта. В ближайшие пять лет, как ожидается, будет разработано около 300 наименований лекарственных препаратов.

По словам гендиректора управляющей компании, государство всегда уделяло большое внимание развитию фармацевтической промышленности. С 2012 года в отрасли реализовано 37 крупных инвестпроектов на общую сумму около $345 млн. Еще несколько проектов находится в стадии реализации.

В частности, на Борисовском заводе медицинских препаратов реконструируют действующий таблеточный цех с приведением к стандартам Надлежащей производственной практики (GMP), работают над созданием нового производства твердых лекарственных форм. Как отметил гендиректор предприятия Евгений Тарасенко, 13 октября подписан приказ о начале проектирования еще одного таблеточного цеха мощностью 1 млрд таблеток и 100 млн капсул в год. К реализации проекта планируют приступить в конце 2021 года, а к концу 2023-го уже ввести цех в эксплуатацию. Ежегодно на предприятии осваивают 12-15 новых препаратов.

РУП "Белмедпрепараты" за последние пять лет вложило в модернизацию, развитие и создание новых производств около Br150 млн, отметил генеральный директор предприятия Сергей Беляев. За эти годы обновлены многие участки по производству как твердых лекарственных форм, так и лиофильно высушенных препаратов. Сейчас в стадии реализации - два крупных инвестпроекта. Один из них касается создания опытно-промышленного производства пероральных противоопухолевых лекарственных средств в исполнении типа изолирующих технологий. Будет создано современное производство противоопухолевых лекарств в форме таблеток и капсул, что позволит существенно расширить номенклатуру и укрепить экспортный потенциал предприятия.

Второй инвестпроект реализуется на базе цеха №8, где производятся лиофильно высушенные препараты, в результате чего будет расширена номенклатура выпускаемой продукции. По словам Сергея Беляева, этот проект имеет локальный и экспортный потенциал, что связано с уникальностью предприятия в плане производства. Таких предприятий в стране больше нет, а на территории постсоветского пространства их немного. В целом стратегия развития "Белмедпрепаратов" на ближайшие 10 лет предусматривает реализацию 7 инвестпроектов, которые позволят расширить существующие производственные мощности.

Что касается УП "Минскинтеркапс", то предприятие ежегодно выводит на рынок от 5 до 10 новых препаратов. Новинкой этого года стала линейка препаратов витамина Д3 в разных дозировках для всех групп пациентов. К слову, витамин Д в дозировке 4000 МЕ - 5000 МЕ в сутки включен в протоколы профилактики и лечения легкой степени COVID-19 в США и Европе. В 2021 году планируются к выпуску жевательные капсулы кальция-Д3-400 и кальция-Д3-800 макс. Кроме того, по словам директора предприятия Александра Жадана, будет реализован ряд проектов, направленных на модернизацию действующих производств.

Круглый стол посвящен Дню работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси, который будет отмечаться 15 октября.-0-

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