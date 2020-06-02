2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. т овощей получено в теплицах за январь-апрель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"За январь-апрель в Беларуси в условиях защищенного грунта произведено 20,6 тыс. т продукции (102,4% к аналогичному периоду 2019 года), в том числе 15,7 тыс. т огурцов и 4,5 тыс. т томатов. Основной объем тепличной продукции реализуется внутри страны: через торговые сети организаций, по прямым торговым договорам, а также на рынках и ярмарках. 25-30% поставляется на экспорт", - рассказали в пресс-службе.

За весь 2019 год урожай овощей защищенного грунта в целом по стране составил 123,8 тыс. т, в том числе 46,9 тыс. т огурцов и 75,4 тыс. т томатов.

За последние годы значительно увеличился ассортимент культур, выращиваемых в условиях защищенного грунта, отметили в Минсельхозпроде. Сегодня он насчитывает более 15 наименований. Наряду с традиционными томатами и огурцами различных сортов ежегодно в тепличных комбинатах выращивается от 1,5 до 2 тыс. т таких культур, как перец, баклажаны, лук на перо, салат, укроп, кучерявая и листовая петрушка, руккола, щавель, гвоздичный базилик, кинза, листовой сельдерей, кориандр, мята. Выращивают цветочную продукцию, грибы и землянику.

В настоящее время тепличный комплекс Беларуси включает 20 наиболее крупных хозяйств, где ежегодно выращивается пятая часть овощей от общего объема их производства в общественном секторе. Площадь наиболее крупных зимних теплиц в Беларуси составляет 252 га. В числе организаций с наибольшими площадями под защищенным грунтом - тепличное хозяйство ОАО "ДорОрс" (46,3 га), "Агрокомбинат "Ждановичи" (31,4 га), "ТК "Берестье" (20,84 га), Минская овощная фабрика (18,5 га), ОАО "Рудаково" (18 га), КСУП "Тепличное" (13,4 га), Гродненская овощная фабрика (13 га), УП "Минский ПТ комбинат" (11,07 га), ОАО "Рассвет" им. К.П. Орловского" (10 га), КСУП "Брилево" (9,54 га).

В соответствии с поручением главы государства в каждой области введены в эксплуатацию новые энергосберегающие зимние теплицы. Всего до 2019 года включительно построено 129,3 га современных зимних теплиц в нескольких организациях. В текущем году продолжается строительство теплиц не только в тепличных хозяйствах, но и в крестьянских (фермерских).-0-