Более 230 млн т грузов прошло через терминалы Минского филиала "Белтаможсервиса" за 20 лет

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 230 млн т грузов прошло через терминалы Минского филиала РУП "Белтаможсервис" за 20 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Минский филиал - самый крупный в "Белтаможсервисе" - сегодня отмечает 20-летие деятельности на рынке таможенных и логистических услуг. "За 20 лет на терминалах филиала обработано свыше 230 млн т грузов. Также оформлено более 2 млн деклараций всех типов, проложены сотни новых логистических маршрутов", - рассказали на предприятии.

В начале своей деятельности филиал выступал в роли таможенного декларанта, таможенного брокера. Затем на пересечении двух международных транспортных коридоров начиналось строительство торгово-логистических центров. В 2011 году был сдан в эксплуатацию первый ТЛЦ. Около 6 тыс. кв.м площади и порядка 100 машино-мест позволили оперировать грузопотоками, оказывать первые услуги по обработке товаров как в импортном, так и в экспортном сообщении. С начала этого года ТЛЦ обработал свыше 20 тыс. контейнеров в импортном сообщении, более 10 поездов отправлено в КНР.

В 2019 году представители Минского филиала "Белтаможсервиса" успешно разместились на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", где сегодня оказывают комплекс услуг как таможенного представителя, так и авиационного, автомобильного перевозчика.

Сегодня филиал консультирует по внешнеэкономической деятельности, выполняет подготовку и сопровождение документов для таможенного оформления, разрабатывает оптимальные логистические маршруты, сопровождает грузы по всему пути следования с возможностью доставки товара в любую точку планеты. Складские помещения включают более 20 тыс. кв.м.-0-