17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 млн га за рубежом занимают сорта сельхозкультур белорусской селекции. Об этом сообщил заведующий лабораторией севооборотов НПЦ НАН Беларуси по земледелию Анатолий Скируха во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Наш НПЦ занимается селекцией сельскохозяйственных культур. За прошедшее пятилетие в государственное сортоиспытание было передано 165 сортов зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, созданных в центре, из них 130 включены в госреестр сортов. На полях Беларуси возделывается более 220 сортов селекции НПЦ НАН по земледелию. Общий объем площадей - 80%. А по таким культурам, как яровая пшеница, рапс, люпин, гречиха - 90-95%. За рубежом посевы наших культур занимают более 2,5 млн га", - сказал Анатолий Скируха.

Анатолий Скируха

По его словам, главная задача селекции на современном этапе - создание сортов, сочетающих высокий потенциал урожайности с адаптивностью, устойчивостью к болезням и вредителям. Анатолий Скируха отметил, что в ряде стран вклад селекции и семеноводства в формирование прироста урожая достигает 30-50%, что наряду с наращиванием объемов производства сельхозпродукции гарантирует и высокую окупаемость затрат.

Ученый также рассказал, что в Беларуси была актуализирована структура посевных площадей согласно рекомендациям НПЦ. Под яровой сев в этом году отведено 2,35 млн га. Кукурузу на зерно планируется посеять на 271,3 тыс. га, на силос - на 838 тыс. га, гречиху - на 31 тыс. га, просо - 7,5 тыс. га, яровой рапс - 34,1 тыс. га.-0-

Фото Максима Гучека

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