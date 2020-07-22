22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 275 км тепловых сетей заменили в Беларуси к отопительному сезону. Об этом сообщил журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным на 16 июля, в стране заменено более 275 км тепловых сетей, что составляет 43% от задания правительства, отремонтировано 210 тыс. пог.м стыков стеновых панелей (64%) и 440 тыс. кв.м кровель (59%). В целом по отрасли заготовлено более 1 млн куб.м древесного топлива (72%), в том числе 903 тыс. куб.м дров (79%) и 290 тыс. куб.м щепы (56%).

Что касается жилищного фонда страны, то по итогам первого полугодия выполнен профилактический ремонт систем отопления в 20 139 домах (49% от задания), 18 968 тепловых пунктов (53%), 328 бойлеров (52%), опрессовано 19 376 систем отопления домов (47%) и 18 105 тепловых пунктов (51%). Оформлены паспорта готовности на 152 котельные (4%) и четыре потребителя тепловой энергии.

Андрей Ромашко также уточнил, что за первое полугодие в целом по системе ЖКХ испытано оборудование более 2,3 тыс. котельных (67%) и 8 992 км тепловых сетей (61%), 827 центральных тепловых пунктов (ЦТП) (48%). Выполнена очистка внутренних поверхностей 1607 котлов (71%), 657 бойлеров (59%). Капитально отремонтированы 16 котлов (42%), на объектах водопроводно-канализационного хозяйства переложено 152 км сетей водопровода (43%) и более 34 км сетей канализации (36%), промыто 7 187 км водопроводных сетей (более 50%) и около 3,5 тыс.км сетей канализации (более 50%). Отремонтировано 3 792 колонки (54%), 377 артезианских скважин (52%) и 347 канализационных насосов (60%).

"Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период в этом году проводится на уровне предыдущих лет. Полная готовность ЖКХ к работе в осенне-зимний период будет обеспечена в установленные сроки", - заверил начальник управления.

Представитель Минжилкомхоза отметил, что при подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду ведомство проводит еженедельный контроль по 13 основным показателям. Это замена и капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей, создание запасов древесного топлива, профилактический ремонт систем отопления жилых домов и тепловых пунктов, ремонт стыков стеновых панелей и кровель. Под ежемесячный контроль берутся испытания оборудования котельных и тепловых сетей, профилактический ремонт оборудования котельных и ЦТП, профилактический осмотр и ремонт водопроводных и канализационных сетей и сооружений, проверка приборов учета.-0-