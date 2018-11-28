Более 3 млн куб.м древесины реализовано на годовых биржевых торгах

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2019 года состоялись на Белорусской универсальной товарной бирже, реализовано более 3 млн куб.м, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Всего организации Минлесхоза на биржевые торги выставили 4,2812 млн куб.м древесины в заготовленном виде, это на 191,2 тыс. куб.м (на 5%) больше по сравнению с аналогичными биржевыми торгами ресурса 2018 года. Покупателям предлагалось приобрести фанерное бревно для лущения и строгания, твердолиственный, мягколиственный и хвойный пиловочник, лиственные и хвойные балансы, древесное технологическое сырье, прочие лесоматериалы.

По результатам торгов было реализовано 3,1363 млн куб.м древесины, или 73,3% общего выставленного объема.

Средняя цена реализации 1 куб.м древесины без НДС по всем сортиментам составила Br51,98. Максимальная цена по итогам торгов сложилась на фанерное бревно для строгания (Br722), минимальная - на древесное технологическое сырье (Br28,45). Наибольший рост средневзвешенной цены к годовым торгам ресурса 2018 года произошел по пиловочному бревну твердолиственных пород - на Br152,43 (за счет активности торгов по крупному сортименту).-0-