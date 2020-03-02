Более 30 объектов включены в перечень неиспользуемого имущества Беларуси в 2020 году

2 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Беларуси в перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества включены 33 объекта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В перечень включены объекты, находящиеся в собственности Республики Беларусь, для их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот в 2020 году. "Список объектов формируется из предложений госорганов и организаций, согласованных с областными и Минским городским исполнительными комитетами. В него могут быть включены капитальные строения, здания, сооружения, изолированные помещения для их более эффективного использования", - пояснили в комитете.

Перечень утверждается Госкомимуществом по согласованию с Президиумом Совета Министров ежегодно до 1 марта и действует до утверждения подобного документа на следующий год.-0-