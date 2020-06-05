Более 30 предприятий АПК примут участие в первой виртуальной выставке Made in Belarus

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 предприятий аграрной сферы примут участие в первой виртуальной выставке Made in Belarus #AgroFood, которая начнет свою работу 16 июня. Об этом сообщили БЕЛТА на предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Среди участников выставки - ООО "Экстрасервис", которое продемонстрирует линейку инновационного технологического оборудования и комплектующих для животноводческих комплексов. ОАО "Минский молочный завод №1" планирует удивить посетителей виртуальной выставки такими инновационными продуктами, как творожный десерт, произведенный методом ультрафильтрации, и творожным коктейлем из творога, полученного уникальным методом сепарирования. ОАО "Молочный мир" представит свои новинки молоко стерилизованное со сроком годности один год, масло сладкосливочное в крупной фасовке до 2 кг, линейку молочной продукции премиум-класса "ГороденЪ", созданную из отборного молока сорта экстра. Один из самых известных кондитерских брендов СОАО "Коммунарка" продемонстрирует шоколадные изделия, изготовленные инновационным методом отливки "холодный штамп", а также некоторые свои новинки. Еще один кондитерский флагман СП ОАО "Спартак" продемонстрирует на выставке ряд новинок, включая наборы шоколадных конфет, белый шоколад с добавками и диабетический шоколад. Также свою продукцию представят ОАО "Гродненский мясокомбинат" и ОАО "Слонимский мясокомбинат".

Государственный комитет по науке и технологиям планирует продемонстрировать белорусские научные разработки в сфере сельского хозяйства и продовольствия.

В "Белинтерэкспо" напомнили, что выставка Made in Belarus #AgroFood представляет собой интерактивную экспозицию, состоящую из виртуальных стендов. На каждом стенде будут расположены виртуальные образцы продукции, видеоролики, деловые предложения. Посетители стендов могут ознакомиться с персональным видеоприветствием и пообщаться с представителем предприятия посредством текстового чата. Информация будет представлена на русском и английском языках.

В павильоне Agro будут представлены сельскохозяйственная техника и оборудование, технологии и разработки в сфере сельского хозяйства, удобрения и средства защиты растений, корма и кормовые добавки, ветеринарные препараты и медикаменты. Павильон Food продемонстрирует продукты питания и напитки.

Также пройдет Международный аграрный онлайн-форум, где состоится обсуждение текущей ситуации в сельскохозяйственной и внешнеторговой сфере с участием представителей государственных органов и предприятий из различных стран.

Посещение выставки бесплатное, но с обязательной регистрацией, которая открыта с 1 июня по адресу: https://www.belinterexpo.by/exhibition/virtual/, а сама интерактивная платформа начнет работу 16 июня. Возможность пообщаться с предприятиями посредством текстового чата будет у посетителей с 16 по 18 июня, а затем виртуальная выставка будет открыта для посещения в режиме демонстрации до 19 июля.

Организатор серии виртуальных выставок Made in Belarus Online - предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты, которое за время своего существования провело свыше 250 выставок и экспозиций в 60 странах мира. Первая виртуальная выставка Made in Belarus #AgroFood пройдет при поддержке отраслевых министерств и ведомств, дипломатических представительств Беларуси.-0-