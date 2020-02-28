Более 30 соглашений и контрактов подписано по итогам Белорусско-узбекского аграрного форума

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия-экспортеры подписали более 30 соглашений и контрактов с узбекскими партнерами на полях Белорусско-узбекского аграрного форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Правительственная делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Дворником побывала с визитом в Узбекистане. Вице-премьер встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Состоялись переговоры с руководителями ряда министерств и ведомств. Владимир Дворник также посетил АО "Ташкентский завод сельскохозяйственной техники", СП ООО "Craffers" и перерабатывающие предприятия Ташкента. Кроме того, он принял участие в Белорусско-узбекском аграрном форуме.

По итогам форума Министерство промышленности Беларуси и СП АО "Uzbek Leasing International A.O." подписали договор о предоставлении узбекской компанией услуг по договорам финансовой аренды (лизинга) товаров, произведенных в Беларуси. Между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства Узбекистана подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Общее число участников мероприятия составило более 700 человек. Узбекскую сторону представили делегации из всех регионов страны, а также профильных ведомств и организаций системы АПК. В деловую часть белорусской делегации вошли около 150 представителей предприятий-экспортеров сельскохозяйственной и пищевой продукции, научных, образовательных учреждений страны.

Узбекистан является перспективным торгово-экономическим партнером Беларуси в регионе Центральной Азии. По итогам 2019 года объем двусторонней торговли Беларуси и Узбекистана превысил $239 млн (рост более чем в 1,5 раза). Это наибольший показатель для двух стран за историю экономических отношений. Одна из важнейших позиций во взаимной торговле - сельскохозяйственная продукция и продукты питания. В 2019 году из Беларуси в Узбекистан поставлено сельхозпродукции и продуктов ее переработки на сумму $35 млн. Объем поставок узбекской сельхозпродукции в Беларусь превысил $15 млн.

Помимо взаимных поставок продукции, перспективными направлениями сотрудничества в сфере АПК являются участие белорусской стороны в строительстве молочно-товарных комплексов, организация переработки молока, создание СП по производству ветеринарных препаратов, сотрудничество в области селекции, обучение и переподготовка узбекских специалистов на базе белорусских аграрных учреждений образования.-0-