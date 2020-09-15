Более 300 компаний из 14 стран примут участие в выставке "Белагро-2020"

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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 компаний из 14 стран примут участие в XXX Международной специализированной выставке "Белагро-2020", которая пройдет в Минске с 29 сентября по 4 октября. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. "В выставке примут участие более 300 компаний, которые представят продукцию компаний из 14 стран, в том числе Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Нидерландов, Польши, Франции, Швейцарии и Швеции. Отдельными экспозиционными блоками будут представлены предприятия Венгрии, регионов России, в том числе Ямало-Ненецкого автономного округа, Брянской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Воронежской областей", - сказали в пресс-службе. Коллективные экспозиции представят Минсельхозпрод, Министерство промышленности, Национальная академия наук, концерн "Белгоспищепром" и Белкоопсоюз. "Белагро" посетят официальные делегации и бизнес-миссии из разных стран. В дни выставки пройдут конкурс на лучшую племенную корову, конкурс "Лучший пахарь", выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия. Впервые состоятся конкурсы стригалей овец и на лучшую племенную лошадь. Во время Белорусской агропромышленной недели с 29 сентября по 4 октября пройдут также выставки "Белферма", "Белпродукт" и "Продмаш. Холод. Упак".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!