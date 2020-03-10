Более 32 тыс. га леса планируют посадить в 2020 году

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства лесного хозяйства в 2020 году планируют создать не менее 32 335 га лесных культур, основная часть работ пройдет в весенний период. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Лесхозы приступили к посадке леса, создано уже 5 тыс. га лесных культур. "Из-за изменения температурных режимов и отсутствия морозной зимы лесокультурный сезон начался необычно рано. Всего в этом году лесохозяйственные учреждения планируют создать не менее 32 335 га лесных культур. Основная часть работ будет выполнена в весенний период", - отметили в пресс-службе.

По оперативным данным, лесхозы уже создали более 15% лесных культур от запланированного объема. Наибольшее количество леса (3506 га) заложили гомельские лесоводы. Особый акцент при посадке культур делается на восстановлении участков усохших насаждений, а также горельников.

Сегодня Беларусь входит в десятку самых лесных стран Европы. Уровень лесистости с 1945 года достиг максимального значения и составляет 39,9%. Ежегодно белорусские лесоводы высаживают не менее 30 тыс. га леса. "При этом акцент делается на создании смешанных лесных культур (две и более древесные породы). Это повышает устойчивость будущих лесов к различным биологическим и климатическим факторам", - пояснили в пресс-службе ведомства. В 2019 году лесоводы провели лесовосстановление и лесоразведение на общей площади 51,8 тыс. га, в том числе за счет посева и посадки леса было заложено 43,8 тыс. га новых лесов.-0-