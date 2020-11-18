18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 млн куб.м круглого леса выставлено на годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2021 года, которые пройдут на Белорусской универсальной товарной бирже 19, 20 и 30 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"На продажу выставлено 4,4 млн куб.м древесного сырья, в том числе 1,7 млн куб.м круглых лесоматериалов хвойных пород (сосна), 1,1 млн куб.м круглых лесоматериалов лиственных пород (береза, ольха, осина, дуб) и 907 тыс. куб.м балансовой древесины хвойных пород (для выработки целлюлозы и древесной массы). На торги уже зарегистрировались около 500 деревообрабатывающих предприятий. Объем поданных ими заявок на покупку превышает 4 млн куб.м", - рассказал Роман Янив.

По словам пресс-секретаря, как и на предыдущих годовых торгах, возможность приобрести необходимый объем ресурса будет предоставлена всем желающим независимо от формы собственности и объема годовой переработки. Особые правила допуска на годовые торги действуют только в отношении отдельных видов сырья. Например, приобрести фанерное бревно мягколиственных пород (береза, ольха, осина) смогут только производители клееной фанеры и гнутоклееных изделий, пиловочник твердолиственных пород - паркета и мебели из массива, а еловые балансы - газетной бумаги и целлюлозы.

"Как показали прошлогодние годовые торги древесиной, политика минимизации ограничений по допуску участников способствует максимальному удовлетворению потребности покупателей в древесном сырье", - отметил Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-