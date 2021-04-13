Более 40 белорусских предприятий могут участвовать в госзакупках на территории России

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 белорусских предприятий машиностроения и легкой промышленности уже получило полный доступ к госзакупкам в России. Они включены в Евразийский реестр промышленной продукции. Такую информацию озвучили в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В прошлом году ограничения были связаны с правилами игры на территории России - в муниципальных тендерах могли участвовать только предприятия, у которых в продукте высока доля именно российских комплектующих.

С августа 2020-го в МАРТ начали формировать правила доступа к большим заказам и реестр. Сейчас степень локализации расширена до пятерки ЕАЭС. Тем самым страны укрепили экономические преимущества работы на едином пространстве.

28 белорусских предприятий получило сертификат и допуск к российским госзакупкам в прошлом году, в этом - еще 19.

"На сегодня в целом в Евразийский реестр предусмотрено включение 255 видов продукции из порядка 10 отраслей. Это спецмашиностроение, автомобилестроение, легкая промышленность. Основные наши крупные промышленные предприятия уже в этом реестре. Это гарантированные контракты и оплата за счет бюджетных средств. Участвуя в этих закупках, предприятия могут рассчитывать на получение гарантированной прибыли и больших объемов заказов", - отметила начальник управления госзакупок МАРТ Наталья Гуринович.

В базе уже различные модели машин ОАО "МТЗ", "МАЗ", "АМКОДОР".

По словам председателя БелТПП Владимира Улаховича, эта тема актуальна и для небольших предприятий. "Госзакупки это все: от канцелярских скрепок до постройки стадионов. Поэтому это очень важно. Еще один момент, на который стоит обратить внимание: если вы участвуете в госзакупках, у вас качественная продукция, то вам не надо нести дополнительные расходы на рекламную поддержку, дополнительные мероприятия", - отметил он.

Список для включения в реестр открыт. БелТПП работает над каждой заявкой.-0-