Более 40% обращений по поводу нарушения прав потребителей в I квартале касались торговли

12 мая Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40% обращений по поводу нарушения прав потребителей в первом квартале касались торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

МАРТ, местные исполнительные и распорядительные органы (исполкомы) в первом квартале рассмотрели 2239 обращений граждан (в 2019 году - 2547), связанных с нарушением прав потребителей. Несмотря на некоторое снижение общего числа жалоб (на 12%), отмечается увеличение количества обращений, рассмотренных МАРТ и исполкомами Гомельской и Минской областей.

Наибольшее число обращений рассмотрели Минский горисполком и администрации районов Минска (31% от общего количества), исполкомы Минской области (14%), Брестской (13%), Могилевской (12%), МАРТ (10%), остальные - менее 10%.

"По-прежнему сферой деятельности, где права потребителей нарушаются в большей степени, остается розничная торговля, в том числе продажа товаров посредством интернет-магазинов. В первом квартале 2021 года по вопросам, связанным с продажей товаров поступило 43% от общего количества обращений, 30% обращений касались вопросов защиты прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, 11% - бытового обслуживания населения и услуг сервисных центров, 9% - туристических услуг, услуг перевозчиков автотранспортом, услуг связи, медицинских услуг, финансовых услуг и др., 2% - услуг общественного питания, 5% - иных вопросов", - рассказали в МАРТ.

По результатам рассмотрения письменных и электронных обращений в досудебном порядке потребителям возмещено материального ущерба на сумму Br115,2 тыс. (снижение на 14% к аналогичному периоду 2020 года); по неразрешенным в досудебном порядке вопросам исполкомами было подано 36 исков в суд о защите прав потребителей (в 2019 году - 38 таких исковых заявлений).

Для защиты нарушенных прав потребителей составлено 86 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 73 предписания. Для предупреждения нарушений прав потребителей изготовителям, продавцам, исполнителям услуг направлялись рекомендации и предупреждения, проводилась разъяснительная работа.

Граждане наиболее часто обращались в связи с нарушением сроков передачи предварительно оплаченного товара, приобретением товаров ненадлежащего качества, в том числе по рекламе на телевидении, предоставлением недостоверной информации о товарах (в том числе на сайтах интернет-магазинов). Обращения также касались невозможности возврата товаров, приобретенных во время проведения презентаций, рекламных акций, нарушения продавцами интернет-магазинов установленных законодательством сроков возврата денежных средств за товар надлежащего или ненадлежащего качества. Кроме того, в числе причин жалоб - предоставление качественной торговой услуги в рамках введенного масочного режима, качество торгового обслуживания, расторжение заключенных договоров "расширенной" гарантии при приобретении технически сложных товаров бытового назначения, приобретение товаров в социальных сетях и в группах, создаваемых в популярных мессенджерах.-0-