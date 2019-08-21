Более 40% расходов бюджета на экономику Беларуси в I полугодии пошло на сельское хозяйство

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40% расходов бюджета на экономику Беларуси в первом полугодии 2019 года пошло на поддержку сельского хозяйства. Такая информация содержится в докладе "О состоянии государственных финансов Республики Беларусь", опубликованном на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Расходы бюджета по разделу "Национальная экономика" за январь-июнь составили Br2,484 млрд, или 15,2% всех бюджетных расходов, 41,2% из которых направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства.

Согласно докладу, объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая культура, спорт, культура, средства массовой информации, образование, социальная политика), составил Br7,69 млрд, из них на образование пошло Br3,259 млрд, здравоохранение - Br2,47 млрд.

В целом расходы консолидированного бюджета в первом полугодии профинансированы в сумме Br16,349 млрд (на 9% выше уровня января-июня 2018 года в номинальном выражении и на 1,9% - в реальном).

Доходы консолидированного бюджета по итогам первого полугодия составили Br18,738 млрд и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,6% в номинальном выражении (в реальном уменьшились на 3,1%). Отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП составило 31,1%.-0-