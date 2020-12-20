Более 40 тыс. субъектов бизнеса получили поддержку по указу №143

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 тыс. субъектов хозяйствования получили помощь по указу №143 "О поддержке экономики", сроки его действия предложено продлить. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, сообщает БЕЛТА.

"Весной приняли несколько пакетов мер (условно разделили их на пакеты). Первый пакет - это указ №143. Он был настолько своевременный, что им воспользовалось более 40 тыс. субъектов хозяйствования и предпринимателей. Два блока основных вопросов - возможность рассрочки налогов (ведь откуда их взять, если деятельность приостановилась) и аренда", - рассказал Юрий Чеботарь.

Сумма поддержки составила почти Br70 млн. "Многие, может, говорят, что это мало. Но принимались еще точечные решения по отдельным предприятиям. С учетом их поддержка составляет более Br1 млрд", - отметил первый замминистра.

Он добавил, что в правительство внесено предложение о продлении действия этого указа. "Планируем продлить, в том числе возможность тех рассрочек, которые были предоставлены, и на следующий год, - пояснил Юрий Чеботарь. - В том числе по арендным платежам. Планируем продлить мораторий на повышение арендной платы. Думаю, это будет существенно для нашего бизнеса, который арендует площади".

Он уточнил, что все рассрочки планируется продлить на полгода.

Первый замминистра перечислил наиболее пострадавшие отрасли - туризм, общепит, культурно-досуговые и в целом сфера услуг. Но принятые меры, подчеркнул он, позволили многим избежать банкротства. Заметного роста таких фактов не было.-0-