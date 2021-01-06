Более 40 тыс. субъектов хозяйствования зарегистрировано в 2020 году в Беларуси

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 2020 год зарегистрировано более 40 тыс. субъектов хозяйствования - 9261 юридическое лицо и 30 937 индивидуальных предпринимателей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Больше всего субъектов хозяйствования зарегистрировано в Минске (4220 юрлиц и 8796 ИП) и Минской области (1653 юрлица и 5238 ИП). В Брестской области за год появилось 745 юрлиц и 3982 ИП, Витебской - 616 юрлиц и 2732 ИП, Гомельской - 703 юрлица и 3623 ИП, Гродненской - 624 юрлица и 3484 ИП, Могилевской - 591 юрлицо и 3082 ИП.

Национальный банк, Министерство финансов, Министерство юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в этот период зарегистрировали 109 юридических лиц.

Всего в базе данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 6 января 2021 года содержится информация в отношении 365 079 юридических лиц (в том числе 155 511 действующих) и 1 128 814 индивидуальных предпринимателей (в том числе 271 152 действующих).-0-