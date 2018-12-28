Более 450 новых объектов автосервиса открылось в Беларуси за 11 месяцев

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси работает свыше 5,7 тыс. объектов, оказывающих услуги автосервиса. Об этом сообщила начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская во время круглого стола "Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?" в пресс-центре БЕЛТА.
По данным реестра бытовых услуг, на 1 декабря 2018 года на территории страны функционирует 5 тыс. 711 объектов, оказывающих услуги автосервиса, из них 2 тыс. 460 - шиномонтажа, 1 тыс. 412 - автомоек. Доля организаций, оказывающих эти услуги, составляет около 20% от общего количества объектов бытового обслуживания. "Эта цифра говорит о том, что данная сфера деятельности востребована среди потребителей", - отметила она.
Отвечая на вопрос, как повлияли нормы декрета №7 на развитие рынка по ремонту автомобилей, Виолетта Брезовская проинформировала, что за 11 месяцев текущего года открылось 453 новых объекта автосервиса. По ее словам, это свидетельствует о благоприятном воздействии норм документа и постепенной легализации бизнеса в данной сфере деятельности.
Как сообщалось, декретом №7 "О развитии предпринимательства" предусмотрено разрешить открывать мастерские по техническому ремонту транспортных средств в гаражных кооперативах без согласия общего собрания членов (собрания уполномоченных членов) гаражного кооператива.-0-
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