Более 474 га в Жлобинском районе исключены из радиационно опасных земель

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Земельные участки общей площадью 474,3 га в Жлобинском районе Гомельской области исключены из радиационно опасных земель и переведены в хозяйственное использование. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 23 октября 2020 года №607, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Участки расположены на территории сельскохозяйственного предприятия "Папоротное" и открытых акционерных обществ "Бобовский" и "Проскурнянский".

Жлобинскому райисполкому поручено за месяц установить границы земельных участков и передать их для дальнейшего использования.

Необходимо также внести изменения в земельно-кадастровую документацию, проконтролировать условия использования земельных участков в соответствии с экспертным заключением Минсельхозпрода, а также обеспечить контроль радиоактивного загрязнения продукции, производимой на этих участках.

Постановление принято на основании закона от 26 мая 2012 года №385 "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Документ вступил в силу со дня официального опубликования.-0-