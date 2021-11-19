Более 50% госжилфонда приходится на арендное жилье

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50% государственного жилищного фонда приходится на арендное жилье. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ольга Герман, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рынок арендного жилья в настоящее время активно развивается. Сегодня на него приходится более 8 млн кв.м, что составляет более 50% от всего государственного жилищного фонда. Можно констатировать положительный эффект от создания фонда государственного арендного жилья, который не только обеспечил альтернативу частному фонду, но и стал дополнительным источником, за счет которого выполняется воспроизводство и ремонт уже имеющегося в стране жилья", - сказала Ольга Герман.

Жилищным кодексом введена квота, которая используется для принятия решения по предоставлению государственного арендного жилья. До 40% от общего количества незаселенного фонда предоставляется гражданам, имеющим первоочередное право на получение в связи с характером трудовых, служебных отношений. К таким категориям относятся молодые специалисты, молодые рабочие, которые получили образование за счет республиканского и местных бюджетов, работники, направляемые в соответствии с договором о целевой подготовке кадров, профессорско-преподавательский состав учреждений высшего образования, работники культуры и другие лица. С прошлого года данное право было предоставлено медицинским и социальным работникам. Что касается Минска, указом №382 от 5 октября 2021 года в Минске увеличена до 60% квота арендного жилья для граждан, которые имеют право на его получение в первоочередном порядке на период трудовых, служебных отношений.

"Оставшаяся доля предоставляется гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в общеустановленном порядке. То есть действует заявительный принцип. Граждане могут посмотреть на сайте исполкома информацию о наличии незаселенного арендного жилья", - отметила начальник отдела.-0-