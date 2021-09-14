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Экономика
14 сентября 2021, 12:21

Более 50 компаний из 5 стран принимает участие в выставке "Будпрагрэс-2021"

Фото budpragres.minskexpo.com
Фото budpragres.minskexpo.com

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 компаний из 5 стран принимает участие в международной специализированной выставке "Будпрагрэс-2021", которая открылась сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

В мероприятии принимают участие предприятия из Беларуси, Индии, Латвии, России и Украины. Среди отечественных производителей строительной продукции свои стенды представили такие компании, как "Белорусская стекольная компания" - управляющая компания холдинга, ОАО "Березастройматериалы", ОАО "Гомельстекло", ОАО "Гродненский стеклозавод", ОАО "Керамика", ОАО "Красносельскстройматериалы", ОАО "Радошковичский керамический завод", ОАО "Стеклозавод "Неман" и другие.

Также на выставке представлена индийская керамика. "Индийская провинция Морби известна своей керамикой на весь мир. Здесь производится настенная и напольная плитка, керамогранит различных размеров, сантехника и посуда. 90% индийского и 13% мирового производства керамики сосредоточено именно там. Индийские керамические изделия очень востребованы на внутреннем рынке, но их экспорт относительно невелик. В Беларуси в условиях всеобщей экономии интерес к индийской керамике активно растет, так что в этом году индийские производители представили свою продукцию на выставке "Будпрагрэс-2021". Для поиска новых партнеров в Беларуси в Минск прибыла большая делегация индийских производителей керамики", - рассказали в ЗАО "Минскэкспо".

Современные телекоммуникационные решения для строительной индустрии презентует на выставке компания "Белтелеком". Экспозиция этого предприятия познакомит гостей и участников этого выставочного мероприятия с комплексными проектами, которые могут успешно применяться в сфере инновационного строительства. Как отметили в компании, сегодня она готова реализовать любой телекоммуникационный проект под ключ и предложить свои сценарии для таких перспективных концепций, как "умный дом" и "умный город".

В рамках деловой программы запланировано проведение форума "Инновации в строительстве - 2021", где состоятся семинары о возможностях судебной строительно-технической экспертизы при разрешении споров в области строительства, о тенденциях в развитии строительной техники, а также о безопасности в строительной отрасли.

А для дизайнеров интерьера и всех, кто интересуется модными тенденциями, пройдут "Дни дизайна в Беларуси". Организатором этого мероприятия выступит Европейская школа интерьера, дизайна и декора. "Известные специалисты проведут лекции, мастер-классы, презентации, круглые столы. Будет работать мастерская по разработке дизайн-проектов, где желающие получат бесплатные консультации дизайнеров и даже смогут выбрать дизайнера своего дома", - отметили в выставочной компании.

Выставка проходит в Футбольном манеже, где на протяжении четырех дней - с 14 по 17 сентября - любой желающий сможет лично узнать о новых тенденциях и решениях строительной сферы. Кроме того, "Будпрагрэс" - дополнительная возможность вывода на строительный рынок новейших технологий, материалов и конструкций, центр обмена опытом, что способствует не только развитию строительной отрасли, но и привлечению инвестиций в этот сектор экономики, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями, считают в "Минскэкспо".

В этом году среди традиционных разделов выставки "Будпрагрэс" разместились и дебютанты - "Дизайн и интерьер", "Проектирование и моделирование", "Hi-Tech в архитектуре и строительстве" и "Современное печестроение". "Именно в этих направлениях за последние годы произошел колоссальный прогресс. В новых разделах представлены предложения отечественных и зарубежных компаний. Профессионалы расскажут о современных тенденциях в проектировании застроек, новых течениях в дизайне и архитектуре, интересных интерьерных решениях, отделке и многом другом", - пояснили в "Минскэкспо".

На экспозиционной площадке также представлены традиционные разделы - "Строительная техника", "Инструмент в строительстве", "Отделочные материалы", "Двери и фурнитура".-0-

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