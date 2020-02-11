11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 55% продукции "Беллегпрома" в 2019 году экспортировано. Такие данные привела председатель концерна Татьяна Лугина на заседании его совета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Беллегпрома".

"Более 55% производимой продукции поставлено в 60 стран на сумму $484 млн. Получена чистая прибыль в сумме Br122,1 млн, что в 1,8 раза превышает уровень 2018 года", - отметила Татьяна Лугина.

В 2019 году в отрасли произведено продукции на $880 млн. На одного жителя Беларуси выпущено 13,3 кв.м тканей, 2,3 кв.м ковров и ковровых изделий, 2,4 штуки трикотажных изделий, 1,1 штуки корсетных изделий на одну женщину, 15,6 пары чулочно-носочных изделий и 0,7 пары обуви.

На заседании обсудили не только итоги работы отрасли, но и тенденции, векторы развития, конкретные цели для руководителей предприятий. "Сегодня главный критерий оценки деятельности каждого руководителя - производительность труда, прибыльность и эффективность работы", - подчеркнула Татьяна Лугина.-0-