Более 60% белорусской продукции в январе-октябре отгружено на экспорт

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-октябре 62,6% белорусской продукции отгружено на экспорт, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Удержаны позиции на важнейших рынках сбыта белорусской продукции. За десять месяцев 2018 года 62,6% продукции отгружено на экспорт (в январе-октябре 2017 года - 59,7%). Это плюс $4,2 млрд (общий объем экспорта $28 млрд)", - сказал Игорь Ляшенко.

Восстановлен и увеличен экспорт инвестиционных товаров: прирост на $140 млн, или на 5,1%. "Рост экспорта демонстрируют ключевые для страны товары инвестиционного экспорта: грузовые автомобили (на $265,2 млн), автобусы (на $43,7 млн), а также транспортные средства специального назначения и прочее", - отметил вице-премьер.

Продолжается диверсификация экспорта. Практически в 2 раза возросли поставки инвестиционных товаров на рынок стран ЕС, в основном за счет роста экспорта грузовых автомобилей (прирост составил $113,4 млн при росте физических объемов в 1,6 раза). Рост объемов экспорта отмечается и на традиционных рынках сбыта. Например, в России доля белорусской техники в сегменте колесных тракторов занимает лидирующую позицию и составляет 58,6%, на рынке грузовой техники, автомобили МАЗ заняли седьмую позицию с долей 5,2% (прирост к уровню прошлого года - 10,7%), на рынке пассажирских автобусов техника белорусского производства составляет порядка 3,8%. "Положительное влияние оказали поставки автобусов в города проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года, а также сотрудничество МАЗа с российскими партнерами по производству техники на газомоторном топливе. Традиционно лидирующую позицию на рынке России занимает БелАЗ", - добавил Игорь Ляшенко.

За последние годы в Беларуси проделана значительная работа по созданию соответствующей требованиям ЕАЭС и ВТО системы технического регулирования, базирующейся на современных технических регламентах и стандартах. На сегодня в стране около 30% государственных стандартов (более 9 тыс.) гармонизировано с международными и европейскими. Наибольший уровень гармонизации в экспортно ориентированных отраслях промышленности: в металлообработке (81,8%), машиностроении (75,9%), химии и нефтехимии (71,1%), деревообработке (63,3%).-0-