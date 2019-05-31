Более 60 контейнеров с белорусской молочной продукцией поставлено в Китай в январе-апреле

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) совместно с государственным предприятием "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги (БТЛЦ), за январь-апрель 2019 года организовало перевозку 64 контейнеров с молочной продукцией из Беларуси в Китай. Об этом БЕЛТА сообщили в ОТЛК ЕРА.

"За четыре месяца из Бреста в Чжэнчжоу, Чунцин и Ухань было отправлено 23 контейнера, груженых молоком и несгущенными сливками, со станции Колядичи в Чунцин - 41 контейнер с сухим молоком", - уточнили в компании.

Транзитное время доставки по указанным маршрутам составляет 12 суток. Технология этих перевозок предполагает отправку молочной продукции как целыми контейнерными поездами, так и одиночными контейнерами с прицепкой к транзитным поездам, что позволяет гарантировать клиентам оптимальные сроки перевозки по железной дороге.

Первый контейнерный поезд с молоком и сливками со станции Колядичи в город Чэнду был отправлен в октябре 2018 года в рамках инициативы Green Stream - совместного проекта ОТЛК ЕРА и БТЛЦ.

По словам президента ОТЛК ЕРА Алексея Грома, в последние годы компания наблюдает рост интереса китайских потребителей к белорусской молочной продукции. "В 2018 году Китай стал третьим по размеру рынком сбыта белорусских сухих и сгущенных продуктов. В связи с этим ОТЛК ЕРА сосредоточена на дальнейшем развитии экспортных поставок данных товаров в различные города Китая", - сказал он. В настоящее время компания работает над организацией регулярных отправок белорусской продукции в КНР.-0-