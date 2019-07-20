Более 60% трав вторым укосом убрано в Беларуси

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскими аграриями убрано свыше 60% трав вторым укосом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Так, по данным на 20 июля, в хозяйствах страны травы второго укоса скошены на площади 475,4 тыс. га, что составляет порядка 61% от запланированного. При этом аграрии Брестской области на сегодня выполнили задание уже более чем на 81%, Гомельской - почти на 74%.

По данным Минсельхозпрода, заготовлено свыше 2 928 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9 168 тыс. т. На одну условную голову скота заложено 9,37 ц кормовых единиц.

Белорусские аграрии заготовили более 9 033 тыс. т сенажа (69,5% плана), свыше 620 тыс. т сена (65,5%), 330 тыс. т силоса (1,8%).

Близится к завершению уборка озимого рапса на зерно - план выполнен аграриями более чем на 85%. Заготовлено при этом свыше 551 тыс. т при урожайности 20,4 ц/га.

Зерновые (без кукурузы, проса и гречихи) убраны на площади порядка 264 тыс. га (12,2% к уборочной площади). На сегодня намолочено 854 тыс. т зерна. Средняя урожайность его составляет 33,3 ц/га.-0-