Более 6,2 млн т зерна намолочено в Беларуси

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 22 августа намолочено более 6,2 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (кроме кукурузы) убраны более чем с 1,9 млн га, что составляет 92,8% от запланированных к уборке площадей.

Средняя урожайность - 31,4 ц/га (на аналогичную дату в 2018-м - 26,4 ц/га).

Самый большой намолот в Минской области - более 1,6 млн т зерна, план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 95,4%. В Брестской области убрано 99,3% площадей, намолочено почти 1,2 млн т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 97,7% площадей, намолотив более 1,17 млн т зерна. В Витебской области аграрии намолотили более 817 тыс. т зерна, убрано 76,6% площадей. В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 93,7% площадей (намолочено свыше 654 тыс. т зерна), Могилевской - с 93,4% (более 732 тыс. т зерна).

План поставок зерна в счет госзаказа в этом году составляет 815 тыс. т. На 22 августа задание выполнено на 85,71% (698,3 тыс. т).-0-