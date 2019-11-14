Более 630 госстандартов утверждено в Беларуси с начала года

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 630 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) утверждено в Беларуси в течение 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Новые разработки касаются различных отраслей экономики и социальной сферы - машиностроения, электротехники, пищевой продукции, транспортных средств, информационных технологий, создания безбарьерной среды и др. Они направлены на обеспечение соблюдения требований технических регламентов ЕАЭС, поддержку инноваций, защиту окружающей среды, повышение конкурентоспособности продукции не только на внутреннем рынке, но и за его пределами. Около 60% принятых в 2019 году государственных стандартов гармонизированы с требованиями международных и европейских. Это предоставляет белорусским изготовителям готовые технические решения, разработанные мировыми лидерами промышленности и признанные на международном или региональном уровнях.

"В Беларуси создана и поддерживается на современном уровне многоплановая инфраструктура качества, являющаяся неотъемлемым элементом государственной экономической политики. Она включает такие направления деятельности, как техническое нормирование и стандартизация, метрология, оценка соответствия и аккредитация, а также поддержку конкурсного движения за качество и деловое совершенство.

Законодательная основа проводимых в этих сферах работ постоянно совершенствуется, отвечая запросам национальной экономики и современного развития", - отметили в пресс-службе. Так, новая редакция закона "Об обеспечении единства измерений", которая в настоящее время одобрена Советом Республики, повысит уровень правового регулирования в этой сфере, сделает применяемые правила и процедуры более определенными и прозрачными, а результаты измерений - еще более достоверными и точными.

Госстандарт Беларуси вносит значительный вклад в развитие систем технического регулирования и стандартизации в интеграционных образованиях, в первую очередь ЕАЭС. На сегодня принято 48 технических регламентов ЕАЭС, 42 из которых вступили в силу. В разработке находится еще 11 единых техрегламентов, предусматривается также подготовка 27 проектов изменений в уже принятые. В текущем году, к примеру, были внесены изменения в техрегламенты на парфюмерно-косметическую продукцию, средства индивидуальной защиты, колесные транспортные средства.

В 2019 году Всемирный день качества отмечается 14 ноября. Европейская неделя качества проходит с 11 по 17 ноября под девизом "Сделаем качество снова великим!".-0-