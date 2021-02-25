Более 6,5 тыс. надзорных мероприятий провел Госстандарт в 2020 году

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт в 2020 году провел более 6,5 тыс. надзорных мероприятий. Об этом заявил председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить о защите рынка, мы эффективно отработали по этому направлению. Контрольная (надзорная) деятельность Госстандарта была направлена на обеспечение соответствия поставляемой на внутренний рынок продукции обязательным требованиям безопасности и заявленным характеристикам, - сказал Валентин Татарицкий. - За 2020 год было проведено более 6,5 тыс. надзорных мероприятий. Свыше 90% проверенной продукции оказалось небезопасной. Однако такую цифру нельзя применять ко всем товарам, так как наши инспекторы работают выборочно, прицельно, анализируя риски и информацию. Приходя в торговые объекты, они сразу видят, у какой продукции могут быть несоответствия".

По словам председателя Госстандарта, в Беларусь был запрещен ввоз 1586 наименований опасной продукции. В частности, это кондитерские изделия, мясные, овощные и рыбные консервы, светильники, лампы, прожекторы, зарядные устройства, одежда, обувь и другие товары для детей, женская и мужская одежда, игрушки и др.

Прекращено действие на территории страны 1141 документа о подтверждении соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза. Все отмененные документы сопровождали не соответствующую обязательным требованиям продукцию.

Составлено более 5 тыс. протоколов об административных правонарушениях.-0-